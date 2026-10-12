Masazırda avtomobilləri yandıran şəxslər həbs edilib
Hadisə
- 12 oktyabr, 2026
- 20:50
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Oktyabrın 10-da Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtomobilləri yandırmaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib.
"Report" xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən 4 avtomobili qəsdən yandırmaqda təqsirləndirilən şəxslər müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib.
Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, barələrində məhkəmə qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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