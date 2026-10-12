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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Masazırda avtomobilləri yandıran şəxslər həbs edilib

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 20:50
    Masazırda avtomobilləri yandıran şəxslər həbs edilib

    Oktyabrın 10-da Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtomobilləri yandırmaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən 4 avtomobili qəsdən yandırmaqda təqsirləndirilən şəxslər müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilib.

    Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, barələrində məhkəmə qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Həbs qətimkan tədbiri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) Masazır
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    44 - Tezliklə

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