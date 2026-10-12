Türkiyədə mikroavtobus aşıb, 28 nəfər xəsarət alıb
Region
- 12 oktyabr, 2026
- 20:41
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Türkiyənin Afyonkarahisar vilayətində işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 28 nəfər xəsarət alıb.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinin (AFAD), təcili tibbi yardım və jandarm qüvvələri cəlb edilib.
Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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