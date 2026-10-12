İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Türkiyədə mikroavtobus aşıb, 28 nəfər xəsarət alıb

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 20:41
    Türkiyədə mikroavtobus aşıb, 28 nəfər xəsarət alıb

    Türkiyənin Afyonkarahisar vilayətində işçiləri daşıyan mikroavtobus aşıb, 28 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinin (AFAD), təcili tibbi yardım və jandarm qüvvələri cəlb edilib.

    Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Türkiyə Cümhuriyyəti
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