Prezident təqaüdçülərinin universitetlər üzrə bölgüsü açıqlanıb
- 12 oktyabr, 2026
- 20:54
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2026-2027-ci tədris ilində Prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrin universitetlər üzrə sayı məlum olub.
"Report" "AzEdu.az"a istinadən xəbər verir ki, onlardan 35-i Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsidir:
"Azərbaycan Tibb Universiteti - 25 nəfər
ADA Universiteti - 18 nəfər
Bakı Dövlət Universiteti - 15 nəfər
UNEC - 5 nəfər
Dövlət İdarəçilik Akademiyası - 2 nəfər".
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib.