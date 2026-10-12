İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Prezident təqaüdçülərinin universitetlər üzrə bölgüsü açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 12 oktyabr, 2026
    • 20:54
    Prezident təqaüdçülərinin universitetlər üzrə bölgüsü açıqlanıb

    2026-2027-ci tədris ilində Prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrin universitetlər üzrə sayı məlum olub.

    "Report" "AzEdu.az"a istinadən xəbər verir ki, onlardan 35-i Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsidir:

    "Azərbaycan Tibb Universiteti - 25 nəfər

    ADA Universiteti - 18 nəfər

    Bakı Dövlət Universiteti - 15 nəfər

    UNEC - 5 nəfər

    Dövlət İdarəçilik Akademiyası - 2 nəfər".

    Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib.

    Prezident təqaüdü Azərbaycan universitetləri
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