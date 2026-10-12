İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib

    Elm və təhsil
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:12
    Azərbaycanda 102 tələbəyə Prezident təqaüdü verilib

    Prezident İlham Əliyev 2026–2027-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sərəncama əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə Prezident təqaüdü verilib:

    1. Abdullayeva Nəzrin Vüsal qızı

    2. Abduzadə Nihad Ehtiram oğlu

    3. Ağazadə Xədiceyi-Kübra Cəmaləddin qızı

    4. Almazov Ayxan Xəqani oğlu

    5. Aslanova Gülay İlkin qızı

    6. Babayev Ravil Ramin oğlu

    7. Babazadə Ayan Vilayət qızı

    8. Babazadə Ayxan Asiman oğlu

    9. Bayramlı Cəmilə Elşən qızı

    10. Bayramlı Halə Zəfər qızı

    11. Bayramzadə Məhəmməd Altay oğlu

    12. Camalov Tunar Anar oğlu

    13. Cəbizadə Sinavər Vahab qızı

    14. Dadaşov Kamal Ceyhun oğlu

    15. Əfəndiyev Elvin Elnur oğlu

    16. Əhmədli Leyla Əflatun qızı

    17. Əhmədov Fərəc Natiq oğlu

    18. Əliyev Elsun Eldəniz oğlu

    19. Əliyev Hüseyn Rövşən oğlu

    20. Əliyev Kərəm Ceyhun oğlu

    21. Əliyev Süleyman İlham oğlu

    22. Əliyeva Aysu Rauf qızı

    23. Əliyeva Selcan Xalis qızı

    24. Əsədov Muhamməd Rəşad oğlu

    25. Əzimov Qüdrət Emin oğlu

    26. Əzimova Ceyhunə Ceyhun qızı

    27. Əzizli Nihad Ramil oğlu

    28. Hacıyev Elvin Elxan oğlu

    29. Hacıyev Fuad İlham oğlu

    30. Hacıyev Nihad Rəşad oğlu

    31. Həsənli Bəxtiyar Vüqar oğlu

    32. Həsənli Zəfər İlqar oğlu

    33. Həsənova Bahar Hikram qızı

    34. Həşimova Zeynəb İlqar qızı

    35. Hümbətova Ayan Xəqani qızı

    36. Hüseynli Dəniz Toğrul qızı

    37. Hüseynli Leyla Samir qızı

    38. Hüseynova Sitarə Ədalət qızı

    39. Hüseynzadə Fidan İlham qızı

    40. Xammədova Zəhra Xamməd qızı

    41. Xasməmmədli Xəyal Teymur oğlu

    42. İbadova Aygün Ariz qızı

    43. İsbəndiyarlı Paşa Araz oğlu

    44. İsmayılov Seymur Natiq oğlu

    45. İsmayılova Gülsüm Ayaz qızı

    46. İsmayılzadə İsmayıl Zaur oğlu

    47. Kərəmli Sara Elzamin qızı

    48. Kərimov Zamin Ramin oğlu

    49. Qaravəliyev Cavidan Qoşqar oğlu

    50. Qardaşova Fidan Ceyhun qızı

    51. Qasımova Aişə İlqar qızı

    52. Qayıbova Emiliya Vitalik qızı

    53. Qədirov Arif Vasif oğlu

    54. Qismətli Qönçə Vüqar qızı

    55. Quliyeva Zeynəb Ələddin qızı

    56. Qurbanzadə Leyli Kamran qızı

    57. Mehdiyev Əli Eldar oğlu

    58. Mehdiyev Mətin Fuad oğlu

    59. Məcidli Burlaxatun Bəhruz qızı

    60. Məhərrəmli Aysu Sakit qızı

    61. Məmməd Onur Elçin oğlu

    62. Məmmədli Arif Vüqar oğlu

    63. Məmmədli Nəslihan Ruhin qızı

    64. Məmmədov Nicat Nadir oğlu

    65. Məmmədova Aydan İxtiyar qızı

    66. Məmmədova Ayşən Zahid qızı

    67. Məmmədova Fidan Müşfiq qızı

    68. Məmmədzadə Əli Musa oğlu

    69. Mənsimli Orxan Zaur oğlu

    70. Məşədiyeva Mələk Azər qızı

    71. Mövla İslam Hümbət oğlu

    72. Muradlı Cəfər Təyyar oğlu

    73. Mursaquliyeva İnci Rəsul qızı

    74. Musa Alituran Tofik oğlu

    75. Musayeva Ayan Fuad qızı

    76. Mustafazadə Şahin Bəhruz oğlu

    77. Nağıyeva Gövhər Hikmət qızı

    78. Nəbiyeva Aylin Fərhad qızı

    79. Nəcəfli Ayşən İlqar qızı

    80. Novruzlu Səma Yusif qızı

    81. Novruzlu Tunar Namiq oğlu

    82. Pənahova Müjdə Ramil qızı

    83. Rəcəbova Aydan Cavad qızı

    84. Rəhimli Aylin Vüqar qızı

    85. Rəsul Leyla Rövşən qızı

    86. Rəsulova Əsmər Elşən qızı

    87. Rəsulzadə Zeynal Zahir oğlu

    88. Rüstəmli Banuçiçək Bəxtiyar qızı

    89. Seyidov Hüseyn Eldəniz oğlu

    90. Şahverdiyeva Firanə Mənsur qızı

    91. Şıxəliyeva Zəhra Fuad qızı

    92. Tağıyeva Süsən Namiq qızı

    93. Tağızadə Samir Hikmət oğlu

    94. Umudov Əli Elşad oğlu

    95. Vəlisoy Kamil Akif oğlu

    96. Vəliyev Kənan Rizvan oğlu

    97. Yusifli Ayxan Elxan oğlu

    98. Yusublu Könül Asəf qızı

    99. Zakeridust Aynaz Səyyad qızı

    100. Zamanlı İnci Nəsimi qızı

    101. Zeynallı Aysel Natiq qızı

    102. Zeynallı Rza Rauf oğlu.

    İlham Əliyev Prezident təqaüdü Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri
    В Азербайджане 102 студентам назначена президентская стипендия
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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