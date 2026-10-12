В Азербайджане 102 студентам назначена президентская стипендия

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана в 2026/2027 учебном году.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

"Предоставить Президентскую стипендию следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2026-2027 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики:

Абдуллаевой Назрин Вюсал гызы

Абдузаде Нихаду Эхтирам оглу

Агазаде Хадиджеи-Кюбре Джамаледдин гызы

Алмазову Айхану Хагани оглу

Аслановой Гюлай Илькин гызы

Бабаеву Равилю Рамин оглу

Бабазаде Аян Вилаят гызы

Бабазаде Айхану Асиман оглу

Байрамлы Джамиле Эльшан гызы

Байрамлы Хале Зафар гызы

Байрамзаде Мухаммеду Алтай оглу

Джамалову Тунару Анар оглу

Джабизаде Синавер Вахаб гызы

Дадашеву Кямалу Джейхун оглу

Эфендиеву Эльвину Эльнур оглу

Ахмедли Лейле Афлатун гызы

Ахмедову Фараджу Натиг оглу

Алиеву Эльсуну Эльдениз оглу

Алиеву Гусейну Ровшан оглу

Алиеву Керему Джейхун оглу

Алиеву Сулейману Ильхам оглу

Алиевой Айсу Рауф гызы

Алиевой Сельджан Халис гызы

Асадову Мухаммеду Рашад оглу

Азимову Гудрату Эмин оглу

Азимовой Джейхуне Джейхун гызы

Азизли Нихаду Рамиль оглу

Гаджиеву Эльвину Эльхан оглу

Гаджиеву Фуаду Ильхам оглу

Гаджиеву Нихаду Рашад оглу

Гасанли Бахтияру Вугар оглу

Гасанли Зафару Ильгар оглу

Гасановой Бахар Икрам гызы

Гашимовой Зейнаб Ильгар гызы

Гумбатовой Аян Хагани гызы

Гусейнли Дениз Тогрул гызы

Гусейнли Лейле Самир гызы

Гусейновой Ситаре Адалят гызы

Гусейнзаде Фидан Ильхам гызы

Хаммамедовой Захре Хаммед гызы

Хасмамедли Хаялу Теймур оглу

Ибадовой Айгюн Ариз гызы

Исбендиярлы Паше Араз оглу

Исмаилову Сеймуру Натиг оглу

Исмаиловой Гюльсум Аяз гызы

Исмаилзаде Исмаилу Заур оглу

Керемли Саре Эльзамин гызы

Керимову Замину Рамин оглу

Гаравелиеву Джавидану Гошгар оглу

Гардашевой Фидан Джейхун гызы

Гасымовой Айше Ильгар гызы

Гаибовой Эмилии Виталик гызы

Гадирову Арифу Васиф оглу

Гисматли Гонче Вугар гызы

Гулиевой Зейнаб Аладдин гызы

Гурбанзаде Лейли Кямран гызы

Мехдиеву Али Эльдар оглу

Мехдиеву Метину Фуад оглу

Меджидли Бурлахатун Бахруз гызы

Магеррамли Айсу Сакит гызы

Мамеду Онуру Эльчин оглу

Мамедли Арифу Вугар оглу

Мамедли Неслихан Рухин гызы

Мамедову Ниджату Надир оглу

Мамедовой Айдан Ихтияр гызы

Мамедовой Айшан Захид гызы

Мамедовой Фидан Мушфиг гызы

Мамедзаде Али Муса оглу

Менсимли Орхану Заур оглу

Мешадиевой Мелек Азер гызы

Мовле Исламу Гумбат оглу

Мурадлы Джафару Тайяр оглу

Мурсагулиевой Инджи Расул гызы

Мусе Алитурану Тофик оглу

Мусаевой Аян Фуад гызы

Мустафазаде Шахину Бахруз оглу

Нагиевой Гёвхар Хикмет гызы

Набиевой Айлин Фархад гызы

Наджафли Айшан Ильгар гызы

Новрузлу Семе Юсиф гызы

Новрузлу Тунару Намиг оглу

Панаховой Мюжде Рамиль гызы

Раджабовой Айдан Джавад гызы

Рагимли Айлин Вугар гызы

Расул Лейле Ровшан гызы

Расуловой Эсмер Эльшан гызы

Расулзаде Зейналу Захир оглу

Рустамли Банучичек Бахтияр гызы

Сеидову Гусейну Эльданиз оглу

Шахвердиевой Фиране Мансур гызы

Шихалиевой Захре Фуад гызы

Тагиевой Сюсен Намиг гызы

Тагизаде Самиру Хикмет оглу

Умудову Али Эльшад оглу

Велисою Кямилю Акиф оглу

Велиеву Кянану Ризван оглу

Юсифли Айхану Эльхан оглу

Юсублу Кенюль Асеф гызы

Закеридуст Айназ Сайяд гызы

Заманлы Инджи Насими гызы

Зейналлы Айсель Натиг гызы

Зейналлы Рзе Рауф оглу".