Makron Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbələrə moratorium tətbiqini təklif edib
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 10:09
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron qış aylarında Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələrə moratorium qoyulmasını təklif edib.
"Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu təşəbbüslə Pekində Çin Sədri Si Cinpinlə danışıqlar zamanı çıxış edib, görüş yutub videohostinqində yayımlanıb.
"Biz səylərimizi birləşdirməliyik ki, ən azı qarşıdan gələn qış üçün infrastruktura yönəlmiş zərbələrə moratorium formasında atəşkəsə nail olaq", - o bildirib.
Son xəbərlər
10:50
AMEA prezidenti: Yusif Məmmədəliyevin yüksək-oktanlı benzin ixtirası nadir kəşflərdəndirElm və təhsil
10:39
Zaqatalaya qar yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:38
Şöbə müdiri: Azərbaycanda könüllülərin inkişafı üçün müntəzəm addımlar atılırDaxili siyasət
10:35
Yusif Məmmədəliyevə həsr olunan olimpiada keçirilməsi nəzərdə tutulurElm və təhsil
10:34
Nazir: Akademik Yusif Məmmədəliyevin tədqiqatları Azərbaycan elminə böyük töhfələr veribElm və təhsil
10:33
Mingəçevirdə 63 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
10:31
Putin dekabrın 19-da geniş mətbuat konfransı keçirəcəkRegion
10:27
"Araz-Naxçıvan" Portuqaliya klubu ilə cavab matçı üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya göndəribFutbol
10:27