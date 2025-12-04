İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Makron Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbələrə moratorium tətbiqini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:09
    Makron Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbələrə moratorium tətbiqini təklif edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron qış aylarında Ukraynanın enerji infrastrukturuna zərbələrə moratorium qoyulmasını təklif edib.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, o, bu təşəbbüslə Pekində Çin Sədri Si Cinpinlə danışıqlar zamanı çıxış edib, görüş yutub videohostinqində yayımlanıb.

    "Biz səylərimizi birləşdirməliyik ki, ən azı qarşıdan gələn qış üçün infrastruktura yönəlmiş zərbələrə moratorium formasında atəşkəsə nail olaq", - o bildirib.

    Fransa Ukrayna Moratorium Emmanuel Makron Si Cinpin
    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму
    Macron proposes moratorium on attacks on Ukraine's power grid for winter

