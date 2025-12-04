Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 09:27
    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

    Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, трансляция которой велась на видеохостинге YouTube.

    "Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму", - заявил он.

    Эмманюэль Макрон мораторий Украина энергосистема атаки
    Makron Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbələrə moratorium tətbiqini təklif edib
    Macron proposes moratorium on attacks on Ukraine's power grid for winter
    Elvis

    Последние новости

    10:09

    Цены на золото незначительно снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    10:04

    США не будут вводить санкции против Министерства госбезопаности Китая

    Другие страны
    10:01

    Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

    Бизнес
    09:42

    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    09:40

    Нефть выросла в цене из-за ситуации между США и Венесуэлой

    Энергетика
    09:40

    Сегодня завершается 1/8 финала Кубка Азербайджана

    Футбол
    09:36

    Названа ​​дата аукциона облигаций НБКО Bir Kredit

    Финансы
    09:30
    Фото

    Байрамов и Фидан обсудили перспективы реализации региональных инициатив - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    09:27

    Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

    Другие страны
    Лента новостей