Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосети Украины на зиму

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с этой инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, трансляция которой велась на видеохостинге YouTube.

"Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму", - заявил он.