Haqqımızda

Makron: Rusiya öhdəliklərini yerinə yetirməmək tendensiyası qurub

Makron: Rusiya öhdəliklərini yerinə yetirməmək tendensiyası qurub Son onilliklər ərzində Rusiyada öhdəliklərini yerinə yetirməmək tendensiyası yer alıb.
Digər ölkələr
16 avqust 2025 20:58
Makron: Rusiya öhdəliklərini yerinə yetirməmək tendensiyası qurub

Son onilliklər ərzində Rusiyada öhdəliklərini yerinə yetirməmək tendensiyası yer alıb.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron “X” sosial şəbəkəsində Rusiya və ABŞ liderlərinin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üzrə Ankoric görüşünün nəticələrini şərh edərkən yazıb.

O, paylaşımda Alyaska sammitindən sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski və avropalı tərəfdaşlarla bugünkü koordinasiya görüşünü şərh edib.

“Son 30 ilin bütün dərslərini, xüsusən Rusiyanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməmək meylindən öyrənmək vacib olacaq”, - Makron qeyd edib.

Makron qeyd edib ki, Ukraynada sülh sarsılmaz təhlükəsizlik təminatları tələb edir, bunun inkişafı üçün “İstəklilər Koalisiyası” avqustun 17-də ABŞ-nin iştirakı ilə onlayn formatda təcili toplantı keçirəcək.

Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Almaniya kansleri Fridrix Merts və Emmanuel Makron sədrlik edəcək. Müzakirə zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsində sülhün bərqərar olması ilə bağlı müzakirələrdə növbəti addımlar müzakirə ediləcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi