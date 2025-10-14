İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Maduro Nobel qazanan Maçadonu cadugər adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 06:44
    Maduro Nobel qazanan Maçadonu cadugər adlandırıb

    Venesuela prezidenti Nikolas Maduro müxalif siyasətçi, Nobel Sülh Mükafatı laureatı Mariya Korino Maçadonu təhqir edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Newsweek" jurnalı məlumat yayıb.

    Maduro Maçadonu kəskin tənqid edərək onu şeytani cadugər adlandırıb.

    Mariya Korina Maçado bu il Nobel Sülh mükafatını demokratik dəyişikliklər uğrunda apardığı mübarizəyə görə alıb. O, Venesuelada azadlıq və insan haqları naminə fəaliyyətinə görə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib.

    Oktyabrın 12-də Maçado bildirib ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp 2026-cı il Nobel Sülh Mükafatını almalıdır. O qeyd edib ki, Amerika lideri vəzifədə olduğu cəmi doqquz ay ərzində bir çox münaqişələri həll edib və qarşısını alıb. O, əlavə edib ki, diqqəti Yaxın Şərqdə sülhə yönəltmək xüsusilə vacibdir.

    Venesuela Nobel

    Son xəbərlər

    09:00

    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2025)

    Maliyyə
    08:59

    Yerdə təhlükəli anomaliya aşkar edilib

    Maraqlı
    08:56

    Rusiya Xarkovdakı xəstəxananı bombalayıb, yaralılar var

    Digər ölkələr
    08:42

    Tramp: Gömrük rüsumları hesabına ABŞ dünyanın ən zəngin ölkəsinə çevrilib

    Digər ölkələr
    08:33

    Azərbaycan cüdoçuları Perudakı Qran-prini 7 medalla başa vurublar

    Fərdi
    08:28

    Kürdəmirdə ailə münaqişəsi qanla bitib

    Hadisə
    08:09

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    07:49

    Belçika hərbiləşdirmə üçün 34 milyard avroluq plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti