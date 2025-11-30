Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib
- 30 noyabr, 2025
- 23:38
İspaniyanın paytaxtı Madriddə hökumət əleyhinə nümayişə on minlərlə insan qatılıb və növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edib.
"Report" bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bazar günü keçirilən etiraz aksiyası mühafizəkar Xalq Partiyası (XP) tərəfindən "Budur, vəssalam: mafiya, yoxsa demokratiya?" şüarı altında təşkil edilib. Aksiya baş nazir Pedro Sançesin keçmiş yaxın tərəfdaşlarından biri, sabiq nəqliyyat naziri Xose Luis Abalosun korrupsiya işi üzrə araşdırma aparan hakim tərəfindən həbsindən üç gün sonra baş tutub.
Xalq Partiyası aksiyada 80 min nəfərin iştirak etdiyini bildirib, lakin mərkəzi hökumətin bölgə üzrə nümayəndəsi iştirakçı sayını təxminən iki dəfə az qiymətləndirib.
XP lideri Alberto Nunyes Feyxo hazırkı parlamentin fəaliyyətini "absurd" adlandırıb və bunun davam etdirilə bilməyəcəyini deyib.