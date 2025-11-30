İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib

    Digər ölkələr
    • 30 noyabr, 2025
    • 23:38
    Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib

    İspaniyanın paytaxtı Madriddə hökumət əleyhinə nümayişə on minlərlə insan qatılıb və növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edib.

    "Report" bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bazar günü keçirilən etiraz aksiyası mühafizəkar Xalq Partiyası (XP) tərəfindən "Budur, vəssalam: mafiya, yoxsa demokratiya?" şüarı altında təşkil edilib. Aksiya baş nazir Pedro Sançesin keçmiş yaxın tərəfdaşlarından biri, sabiq nəqliyyat naziri Xose Luis Abalosun korrupsiya işi üzrə araşdırma aparan hakim tərəfindən həbsindən üç gün sonra baş tutub.

    Xalq Partiyası aksiyada 80 min nəfərin iştirak etdiyini bildirib, lakin mərkəzi hökumətin bölgə üzrə nümayəndəsi iştirakçı sayını təxminən iki dəfə az qiymətləndirib.

    XP lideri Alberto Nunyes Feyxo hazırkı parlamentin fəaliyyətini "absurd" adlandırıb və bunun davam etdirilə bilməyəcəyini deyib.

    Madrid etiraz Parlament
    В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент

    Son xəbərlər

    00:00

    Laçının işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:59
    Video

    Mayamidə Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:53

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 440-ı keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Madriddə on minlərlə insan növbədənkənar parlament seçkiləri tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib

    Digər ölkələr
    23:17

    Ukrayna XİN Mayamidə ABŞ ilə aparılan danışıqları müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    22:46

    Şri-Lanka HHQ-yə məxsus helikopter xilasetmə əməliyyatı zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    22:33

    Rubensin "İsa çarmıxda" tablosu hərracda 2,3 milyon avroya satılıb

    İncəsənət
    22:16

    KİV: Maduro istefa verməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:00

    Azərbaycan karateçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti