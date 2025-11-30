Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 23:07
    В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент

    Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в испанской столице Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Воскресный протест, организованный консервативной Народной партией (PP) под лозунгом "Вот и все: мафия или демократия?", состоялся через три дня после того, как один из бывших ближайших союзников премьер-министра Педро Санчеса, экс-министр транспорта Хосе Луис Абалос, был взят под стражу судьей, расследующим коррупционное дело.

    Народная партия заявила об участии в акции 80 тысяч человек, тогда как представитель центрального правительства в регионе оценил количество участников примерно в два раза меньше.

    Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо назвал работу нынешнего парламента "абсурдной" и заявил, что ее нельзя продолжать.

    Испания акции протеста Мадрид
    Elvis

    Последние новости

    23:07

    В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент

    Другие страны
    22:58

    В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами

    Другие страны
    22:39

    Азербайджанская каратистка взяла бронзу чемпионата мира в Египте

    Индивидуальные
    22:26

    Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился в ходе спасательной операции

    Другие страны
    22:11

    Картина Рубенса "Христос на кресте" продана на аукционе за €2,3 млн

    Искусство
    21:52

    CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

    Другие страны
    21:34

    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

    Формула 1
    21:23
    Фото

    В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и Фидана

    В регионе
    21:15

    Джамиля Гасанли отпустили после дачи показаний в СГБ

    Внутренняя политика
    Лента новостей