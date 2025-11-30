В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламент
- 30 ноября, 2025
- 23:07
Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной демонстрации в испанской столице Мадриде с требованием провести досрочные парламентские выборы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.
Воскресный протест, организованный консервативной Народной партией (PP) под лозунгом "Вот и все: мафия или демократия?", состоялся через три дня после того, как один из бывших ближайших союзников премьер-министра Педро Санчеса, экс-министр транспорта Хосе Луис Абалос, был взят под стражу судьей, расследующим коррупционное дело.
Народная партия заявила об участии в акции 80 тысяч человек, тогда как представитель центрального правительства в регионе оценил количество участников примерно в два раза меньше.
Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо назвал работу нынешнего парламента "абсурдной" и заявил, что ее нельзя продолжать.