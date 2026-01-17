Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib
Digər ölkələr
- 17 yanvar, 2026
- 02:10
Birlikdə azad və suveren Venesuela quracağıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado özünü "X" hesabında yazıb.
"Prezident Tramp, Venesuela xalqı adından sizə və administrasiyanıza bu mühüm söhbətə görə təşəkkür edirik. Bu, venesuelalıların ABŞ-yə və sizin rəhbərliyinizə olan dərin inamını təsdiqləyir" , - Maçado bildirib.
President Trump, on behalf of the Venezuelan people, thank you for this consequential conversation with you and your administration, one that reaffirms Venezuelans’ deep trust in the United States and in your leadership.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 16, 2026
Together, we will build a free and sovereign Venezuela:… https://t.co/FoG2TiERa8
