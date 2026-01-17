İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    • 17 yanvar, 2026
    • 02:10
    Maçado Trampla görüşdən sonra azad və suveren Venesuela quracaqlarını bildirib

    Birlikdə azad və suveren Venesuela quracağıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado özünü "X" hesabında yazıb.

    "Prezident Tramp, Venesuela xalqı adından sizə və administrasiyanıza bu mühüm söhbətə görə təşəkkür edirik. Bu, venesuelalıların ABŞ-yə və sizin rəhbərliyinizə olan dərin inamını təsdiqləyir" , - Maçado bildirib.

