Livitt: Tramp Ukraynadakı müharibəni maliyyələşdirməyi dayandırıb, lakin NATO-ya silah göndərir
- 25 noyabr, 2025
- 01:45
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı müharibəni maliyyələşdirməyi dayandırıb, lakin Vaşinqton NATO-ya silah göndərir.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Livitt "Fox News"a müsahibəsində deyib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, Amerika tərəfi bunu əbədi edə bilməz: "Prezident Tramp Ukraynadakı müharibəni maliyyələşdirməyi dayandırdı, lakin ABŞ hələ də NATO-ya əhəmiyyətli miqdarda silah göndərir və satır. Lakin biz bunu əbədi edə bilmərik. Prezident isə bu müharibənin bitməsini istəyir".
O qeyd edib ki, Tramp nikbin və ümidlidir ki, Ukraynada müharibəyə son qoymaq üçün tezliklə razılıq əldə olunacaq.
"Prezident razılaşmanın mümkünlüyü ilə bağlı ümidli və nikbin olaraq qalır" deyən Livitt Cenevrə danışıqlarından sonra razılaşdırılmalı olan yalnız bir neçə məqamın qaldığını bildirib.