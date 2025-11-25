Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ливитт: Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но направляет оружие НАТО

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 01:09
    Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но Вашингтон направляет оружие НАТО.

    Как передает Report, об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    При этом она подчеркнула, что американская сторона не сможет делать это вечно.

    "Президент Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но США еще отправляют и продают значительное количество оружия НАТО. Однако мы не можем делать это вечно. И президент хочет, чтобы эта война завершилась", - отметила Ливитт.

    Она указала, что Трамп сохраняет оптимизм и надежду на то, что соглашение о завершении войны в Украине будет достигнуто в скором времени.

    "Президент остается полон надежд и оптимизма в отношении возможности заключения сделки", - сказала Ливитт, добавив, что после переговоров в Женеве осталось согласовать "всего пару пунктов".

    Кэролайн Ливитт Белый дом российско-украинская война
