Ливитт: Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но направляет оружие НАТО

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но Вашингтон направляет оружие НАТО.

Как передает Report, об этом в интервью Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

При этом она подчеркнула, что американская сторона не сможет делать это вечно.

"Президент Трамп прекратил финансирование войны в Украине, но США еще отправляют и продают значительное количество оружия НАТО. Однако мы не можем делать это вечно. И президент хочет, чтобы эта война завершилась", - отметила Ливитт.

Она указала, что Трамп сохраняет оптимизм и надежду на то, что соглашение о завершении войны в Украине будет достигнуто в скором времени.

"Президент остается полон надежд и оптимизма в отношении возможности заключения сделки", - сказала Ливитт, добавив, что после переговоров в Женеве осталось согласовать "всего пару пунктов".