Livan ABŞ-nin “Hizbullah”ın tərk-silah edilməsi təklifi ilə razılaşıb

Livan hökuməti ABŞ prezidenti Donald Trampın “Hizbullah” hərəkatını tərk-silah etmək təklifi ilə razılaşıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Livanın informasiya naziri Pol Morkos bildirib.
“Nazirlər Kabineti Amerika tərəfinin təklifində göstərilən bəndləri təsdiqləyib”, - Morkos jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Nazirin sözlərinə görə, ABŞ-nin təklif etdiyi razılaşmanın əsas məqamları arasında “Hizbullah” da daxil olmaqla, silahlı qruplaşmaların mövcudluğunun mərhələli şəkildə aradan qaldırılması, Livan ordusuna dəstək və ordunun ölkənin cənubunda yerləşdirilməsi daxildir.