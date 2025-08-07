Livan ABŞ-nin “Hizbullah”ın tərk-silah edilməsi təklifi ilə razılaşıb

Haqqımızda

7 avqust 2025 21:42
Livan hökuməti ABŞ prezidenti Donald Trampın “Hizbullah” hərəkatını tərk-silah etmək təklifi ilə razılaşıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Livanın informasiya naziri Pol Morkos bildirib.

“Nazirlər Kabineti Amerika tərəfinin təklifində göstərilən bəndləri təsdiqləyib”, - Morkos jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Nazirin sözlərinə görə, ABŞ-nin təklif etdiyi razılaşmanın əsas məqamları arasında “Hizbullah” da daxil olmaqla, silahlı qruplaşmaların mövcudluğunun mərhələli şəkildə aradan qaldırılması, Livan ordusuna dəstək və ordunun ölkənin cənubunda yerləşdirilməsi daxildir.

