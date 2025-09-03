İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    KTMT, MDB və ŞƏT əməkdaşlığın inkişafı üzrə "yol xəritəsi" imzalayıblar

    • 03 sentyabr, 2025
    • 16:18
    KTMT, MDB və ŞƏT əməkdaşlığın inkişafı üzrə yol xəritəsi imzalayıblar

    Pekində ŞƏT-ə üzv dövlətlərin Dövlət Başçıları Şurasının və "ŞƏT+" formatının tədbirləri çərçivəsində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT), MDB və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) ali inzibati vəzifəli şəxslərinin görüşü keçirilib.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə KTMT-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "KTMT, MDB və ŞƏT-in qlobal sülhün və regional təhlükəsizliyin qorunmasında artan rol oynamağa çağırıldığı barədə yekdil fikir ifadə olunub. Yeni Avrasiya təhlükəsizlik arxitekturasının formalaşdırılmasına, iqtisadi əməkdaşlığın və mədəni sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafına yönəlmə qeyd edilib. Avrasiyada inteqrasiya layihələrinin uyğunlaşdırılmasını və inkişaf mərkəzləri arasında münasibətlərin harmonizasiyasını təmin etmək barədə niyyət təsdiqlənib", - mətbuat xidmətindən bildirilib.

    ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений
    CSTO, CIS and SCO sign 'roadmap' for developing cooperation between associations

