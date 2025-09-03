ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединений

В Пекине на полях мероприятий заседания Совета глав государств-членов ШОС и формата "ШОС+" состоялась встреча высших административных должностных лиц Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"Было выражено единодушное мнение о том, что ОДКБ, СНГ и ШОС призваны играть все возрастающую роль в поддержании глобального мира и региональной безопасности, предотвращении нестабильности. Констатирована нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере. Подтверждено намерение обеспечить сопряжение интеграционных проектов и гармонизации отношений центров развития в Евразии", - сообщили в пресс-службе.