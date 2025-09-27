İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    27 sentyabr, 2025
    Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərir
    Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze Fransa parlamentində qəbul olunmuş qətnaməni kəskin tənqid edib.

    O, jurnalistlərə açıqlamasında sənədi "Avropa bürokratiyasındakı ağır vəziyyətin göstəricisi" adlandırıb.

    "Belə böyük bir ölkənin parlamentinin qətnamə layihəsində açıq-aşkar yalanların yer alması faciəvi haldır. Bu, Avropa bürokratiyasında müşahidə etdiyimiz böhranı açıq şəkildə nümayiş etdirir. Ümid edirəm ki, bu vəziyyət dəyişəcək", – Baş nazir bildirib.

    İ.Kobaxidzenin sözlərinə görə, Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa institutlarında mövcud olan problemləri üzə çıxarır və region siyasətinə mənfi təsir göstərir.

