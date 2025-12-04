KİV: Yaponiya-Çin-Cənubi Koreya sammiti Tokio və Pekin arasındakı münaqişəyə görə təxirə salınacaq
- 04 dekabr, 2025
- 07:28
Yaponiya, Çin və Cənubi Koreya arasında dekabr ayında Yaponiyanın paytaxtında keçirilməsi planlaşdırılan üçtərəfli sammit Tokio ilə Pekin arasında gərginliyin artması səbəbindən təxirə salınacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Nikkei" qəzeti məlumat yayıb.
Bu formatda üçtərəfli sammit 1999-cu ildən etibarən doqquz dəfə keçirilib. Tərəflər bu platformadan iqtisadi əməkdaşlıq yollarını və Koreya yarımadasındakı vəziyyətin sabitləşdirilməsini müzakirə etmək üçün istifadə ediblər. Yaponiya hakimiyyəti üçün isə bu, ABŞ-nin müttəfiqləri olan Tokio və Seulun, Koreya Xalq Demokratik Respublikasını (KXDR) dəstəkləyən Pekinlə dialoqu üçün mühüm meydança olub.
Sonuncu sammit 2024-cü ildə Seulda keçirilmişdi və onda Yaponiya baş naziri Fumio Kişida, Cənubi Koreya Prezidenti Yun Sok Yol və Çin Dövlət Şurasının Baş naziri Li Çyan iştirak etmişdilər. Növbəti görüşün təxminən dekabr ayında Tokioda keçirilməsi nəzərdə tutulurdu, lakin Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaiçinin Tayvanla bağlı açıqlamalarından sonra vəziyyət dəyişdi və bu, Pekinin kəskin tənqidinə səbəb oldu. "Nikkei" yazır ki, 24 noyabrda Çin XİN sammitin keçirilmə tarixi ilə bağlı razılığın əldə olunmadığını açıqlayıb.
Yaponiya ilə Çin arasında münasibətlərin gərginləşməsi Takaiçinin parlamentdəki debatlar zamanı Tayvanda mümkün hərbi böhranın "mövcudluq üçün təhdid" təşkil edəcəyini və Yaponiyanı "kollektiv özünümüdafiə hüququndan" istifadə etməyə məcbur edə biləcəyini deməsindən sonra başlayıb. Bu, Pekinin kəskin narazılığına səbəb olub və Tokioya ciddi etiraz bildirilib. Çinin Osakadakı baş konsulu Syue Tsyan sosial şəbəkə səhifəsində Yaponiyanın Baş nazirinin "başını kəsməklə" hədələyib, lakin sonradan həmin paylaşım silinib. Daha sonra Çin XİN vətəndaşlarını Yaponiyaya səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.