СМИ: Саммит Японии, КНР и Южной Кореи отложат из-за конфликта Токио и Пекина

Трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи, который планировалось провести в декабре в японской столице, будет отложен из-за обострения напряженности между Токио и Пекином.

Как передает Repot, об этом сообщила газета Nikkei.

Трехсторонние саммиты в таком формате проводились девять раз, начиная с 1999 года. Стороны использовали его, как отмечает издание, для обсуждения путей экономического сотрудничества и стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а для японских властей это была важная площадка для диалога союзников США - Токио и Сеула - с Пекином, поддерживающим КНДР.

В последний раз саммит проходил в 2024 году в Сеуле с участием занимавших в то время посты премьера Японии и президента Южной Кореи Фумио Кисиды и Юн Сок Ёля, а также премьера госсовета КНР Ли Цяна. Следующая встреча должна была состояться в Токио ориентировочно в декабре, однако ситуация изменилась после высказываний премьера Японии Санаэ Такаити о Тайване, вызвавших резкую критику Пекина. Как пишет "Никкэй", 24 ноября МИД Китая объявил, что договоренность о дате проведения саммита не достигнута.

Обострение отношений между Японией и Китаем началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.