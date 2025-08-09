Haqqımızda

KİV: Ukrayna Rusiyada “Şahed”lərin saxlama anbarını dronlarla vurub Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) Rusiyanın Tatarıstan Respublikasında, Ukraynadan 1 000 km-dən də çox məsafədə yerləşən “Şahed” pilotsuz uşuş aparatlarının (PUA) saxlandığı anbara uzaq mənzilli PUA-larla zərbə endirib.
9 avqust 2025 15:05
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) Rusiyanın Tatarıstan Respublikasında, Ukraynadan 1 000 km-dən də çox məsafədə yerləşən “Şahed” pilotsuz uşuş aparatlarının (PUA) saxlandığı anbara uzaqmənzilli PUA-larla zərbə endirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “RBK-Ukrayna” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

“Bu gün səhər saatlarında Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin “A” Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatları Tatarıstan Respublikasının Qızıl-Yul yaşayış məntəqəsindəki logistika qovşağını vurub. Anbarda istifadəyə hazır “Şahed” hücum dronları və onların istehsalı üçün xarici komponentlər olub”, - mənbə vurğulayıb.

İngilis versiyası Ukrainian drones blow up Shahed storage hub in Russia's Tatarstan
Rus versiyası СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения "Шахедов" в РФ

