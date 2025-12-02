KİV: Uitkoff və Kuşner Avropada Zelenski ilə görüşə bilər
- 02 dekabr, 2025
- 18:58
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və Ağ Ev rəhbərinin kürəkəni Cared Kuşner Rusiya lideri Vladimir Putinlə danışıqlardan sonra Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşə bilərlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Axios" nəşrinin müxbiri Barak Ravid "X"dəki hesabında yazıb.
O qeyd edib: "Trampın müşavirləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşürlər. Gözlənilir ki, onlar Moskvadan Avropa ölkələrindən birinə yollanaraq Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşəcəklər".
