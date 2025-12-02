Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 18:44
    СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.

    "Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал он.

