СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в Европе
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 18:44
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Как передает Report, об этом написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х.
"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречаются с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ожидается, что они отправятся из Москвы в одну из европейских стран и встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал он.
Последние новости
18:56
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"Энергетика
18:46
Yahoo потеряла 28% своей доли рынка в Азербайджане в ноябреИКТ
18:44
СМИ: Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Зеленским в ЕвропеДругие страны
18:40
Зеленский: Украина готова встретиться с США на более высоком уровнеДругие страны
18:27
Израиль получил останки еще одного заложника из сектора ГазаДругие страны
18:27
Султан Гаджиев рассказал о подготовке Азербайджана к WUF13 на кенийском телеканалеВнешняя политика
18:19
Рютте: Удары по судам в Черном море демонстрируют угрозу безопасностиДругие страны
18:09
Министр: Фонд оплаты труда в частном секторе в 2018–2025 гг увеличился в 3,6 разаФинансы
18:05