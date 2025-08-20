KİV: Mask Respublikaçılara zərər verməmək üçün partiyanın yaradılmasını dayandırıb

İlon Mask biznesə diqqət yetirmək və Respublikaçılar Partiyasından səs almamaq üçün yeni siyasi partiyanın yaradılmasını dayandırıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Wall Street Journal” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Maskın qərarında əsas amillərdən biri onun MAGA (Amerikanı yenidən möhtəşəm etmək) siyasi hərəkatının potensial varisi hesab edilən vitse-prezident Cey Di Venslə yaxşı münasibətlər saxlamaq istəyidir. O etiraf edir ki, partiya yaratmaq onun vitse-prezidentlə münasibətlərinə xələl gətirəcək.
Mənbələr bildirirlər ki, Mask 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək qərarına gələrsə, Vensi dəstəkləmək üçün maliyyə imkanlarından istifadə etməyi düşünür.
Maskın 2024-cü il seçkilərində Donald Trampı və digər Respublikaçılara dəstək üçün təxminən 300 milyon dollar xərclədiyi bildirilir. Eyni zamanda, Maskın müttəfiqləri onun yeni partiya yaratmaq ideyasından rəsmən imtina etmədiyini və aralıq seçkilər yaxınlaşdıqca fikrini dəyişə biləcəyini bildirirlər.