İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 21:27
    KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir

    Böyük Britaniya Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasından bəzi hərbi qulluqçularını təxliyə edir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "i" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Britaniyalı heyət həmin aviabazada ABŞ Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri ilə birgə yerləşdirilib.

    "Reuters" daha əvvəl məlumat yaymışdı ki, ABŞ öz hərbçilərinə Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasını bu gün axşam saatlarınadək tərk etməyi tövsiyə edib. Qətər KİV-də dərc olunmuş məlumatı təsdiqləyib.

    Böyük Britaniya Qətər ABŞ Aviabaza təxliyə
    СМИ: Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

    Son xəbərlər

    21:40

    Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    21:30

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    21:27

    KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    İnfrastruktur
    21:04

    KİV: ABŞ 24 saat ərzində İrana hücum edə bilər

    Digər ölkələr
    20:53

    İqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Maliyyə
    20:35

    Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublar

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    "Sportsman" jurnalı ötən ilin ən yaxşıları nominasiyası üzrə qalibləri mükafatlandırıb

    Fərdi
    20:26

    AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti