KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir
Digər ölkələr
- 14 yanvar, 2026
- 21:27
Böyük Britaniya Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasından bəzi hərbi qulluqçularını təxliyə edir.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "i" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Britaniyalı heyət həmin aviabazada ABŞ Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri ilə birgə yerləşdirilib.
"Reuters" daha əvvəl məlumat yaymışdı ki, ABŞ öz hərbçilərinə Qətərdəki "Əl-Udeyd" aviabazasını bu gün axşam saatlarınadək tərk etməyi tövsiyə edib. Qətər KİV-də dərc olunmuş məlumatı təsdiqləyib.
KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir
