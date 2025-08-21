Haqqımızda

AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) nümayəndələri gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ rəsmiləri ilə İranda zənginləşdirilmiş uran məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq.
21 avqust 2025 17:37
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) nümayəndələri gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ rəsmiləri ilə İranda zənginləşdirilmiş uran məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparacaq.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat yayıb.

Danışıqların aparılmasına ehtiyac İsrail və ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə zərbə endirməsindən sonra agentliyin İranda zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını qiymətləndirə bilməməsi səbəbindən yaranıb. İsrail və ABŞ-nin bu ilin iyununda keçirdiyi hərbi əməliyyatdan sonra Tehran ölkədəki nüvə obyektlərində AEBA-nın yoxlama aparmasını qadağan edib.

Agentliyin həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, yoxlamaların dayandırılması ilə əlaqədar AEBA-nın İrandakı 274 əməkdaşı 409 kq yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uranın yerini müəyyən edə bilmir.

