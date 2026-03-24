İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 24 mart, 2026
    • 11:06
    Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır

    Avropa İttifaqı (Aİ) Avstraliya ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Avstraliya və Avropa okeanlarla ayrılmış ola bilər, lakin bizim təhlükəsizliyimiz ayrılmaz şəkildə bağlıdır", - o yazıb.

    K.Kallasın sözlərinə görə, bu gün Avstraliyanın xarici işlər naziri Penni Vonq, ölkənin Baş nazirinin müavini, müdafiə naziri Riçard Marlzla müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tərəfdaşlıq sazişinin imzalanması Avropa və Avstraliyanın birgə təhlükəsizliyinə strateji investisiyadır.

    "Birlikdə birgə təlimlər keçirəcək, məlumat mübadiləsi aparacaq, kiber və hibrid təhdidlərə qarşı dayanıqlığı gücləndirəcək, eləcə də əməkdaşlığı dərinləşdirəcəyik", - o qeyd edib.

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas
    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Son xəbərlər

    11:20

    11:06

    Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti