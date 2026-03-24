Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

Евросоюз намерен укреплять сотрудничество и кооперацию с Австралией в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети "Х".

"Австралия и Европа могут быть разделены океанами, но наша безопасность неразрывно связана", - написала она.

По словам Каллас, подписание сегодня соглашения о партнерстве в области обороны и безопасности с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и вице-премьер и министр обороны страны Ричардом Марлзом является стратегической инвестицией в совместную безопасность Европы и Австралии.

"Вместе мы будем проводить совместные учения, обмениваться информацией, укреплять устойчивость к кибер- и гибридным угрозам, а также углублять сотрудничество - от реагирования на кризисы до морской безопасности", - заключила она.