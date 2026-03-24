Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 10:55
    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Евросоюз намерен укреплять сотрудничество и кооперацию с Австралией в сфере безопасности.

    Как передает Report, об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети "Х".

    "Австралия и Европа могут быть разделены океанами, но наша безопасность неразрывно связана", - написала она.

    По словам Каллас, подписание сегодня соглашения о партнерстве в области обороны и безопасности с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и вице-премьер и министр обороны страны Ричардом Марлзом является стратегической инвестицией в совместную безопасность Европы и Австралии.

    "Вместе мы будем проводить совместные учения, обмениваться информацией, укреплять устойчивость к кибер- и гибридным угрозам, а также углублять сотрудничество - от реагирования на кризисы до морской безопасности", - заключила она.

    Kaya Kallas: Aİ və Avstraliya birgə hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır
    Последние новости

    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Происшествия
    Другие страны
    Фото

    АПК
    Бизнес
    Бизнес
    В регионе
    Лента новостей