    Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaq

    • 24 mart, 2026
    • 14:22
    Kats: İsrail ordusu Hizbullah təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaq

    İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah" qruplaşması tərəfindən gələn təhlükə tam aradan qaldırılana qədər Livanın cənub hissəsində "təhlükəsizlik zonası"na nəzarət edəcək.

    "Report" "The Times of Israel" istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib.

    "İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"a qarşı tam gücü ilə fəaliyyətini davam etdirəcək. Cənubi Livanın şimala köçürülmüş yüz minlərlə sakini İsrailin şimal sakinlərinin təhlükəsizliyi təmin edilənə qədər Litani çayının cənubuna qayıtmayacaq", - İ.Kats bildirib.

    O qeyd edib ki, "Hizbullah" tərəfindən döyüşçülərin və silahların cənubi Livana daşınması üçün istifadə olunan Litani çayı üzərindəki bütün körpülər partladılıb: "İsrail ordusu qalan keçid yerlərini və Litaniyə qədər təhlükəsizlik zonasını nəzarət altında saxlayacaq".

    Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется на юге Ливана пока исходит угроза от "Хезболлах"

