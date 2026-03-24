    • 24 марта, 2026
    • 14:04
    Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется на юге Ливана пока исходит угроза от Хезболлах

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны (ЦАХАЛ) будет контролировать "зону безопасности" в южной части Ливана до тех пор, пока угроза со стороны радикальной группировки "Хезболлах" не будет полностью устранена.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    "ЦАХАЛ продолжит действовать в Ливане в полную силу против "Хезболлах". Сотни тысяч жителей южного Ливана, эвакуировавшихся на север, не вернутся к югу от реки Литани до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера [Израиля]", - заявил Кац во вторник в ходе оперативного совещания с начальником Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными офицерами.

    Кац отметил, что все мосты через реку Литани, которые использовались "Хезболлах" для переброски боевиков и оружия в южный Ливан, "были взорваны, и ЦАХАЛ будет контролировать оставшиеся переправы и зону безопасности до самой Литани".

    Эскалация на Ближнем Востоке Радикальная группировка Хезболлах Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Исраэль Кац
