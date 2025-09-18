İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Kanada hakimiyyəti ölkədəki Ukrayna vətəndaşlarına qarşı tələblər irəli sürüb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 06:25
    Kanada hakimiyyəti ölkədəki Ukrayna vətəndaşlarına qarşı tələblər irəli sürüb

    Kanada hakimiyyəti ölkədəki Ukrayna vətəndaşlarından hərbi xidmətdən yayınmadıqlarına dair sübut tələb etməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ukraynanın Kanada icması bu barədə feysbukda məlumat verib.

    Belə ki, Kanadada daimi yaşamaq üçün müraciət edən ukraynalılar Vətəndaşlıq və İmmiqrasiya Nazirliyindən Ukraynada hərbi xidmətdən azad olunmaları barədə rəsmi arayış tələb edən məktublar almağa başlayıblar.

    Məktublarda bildirilib ki, Ukraynadan Kanadaya gələn kişilərdən onları hərbi xidmətdən azad edən sənədin təsdiq edilmiş surəti və ya ölkənin dövlət qurumları tərəfindən verilmiş hərbi sənədlərin təsdiq edilmiş surəti tələb olunur.

    Kanada ukrayna-virus-yoluxma

    Son xəbərlər

    07:17

    PayPal və Google süni intellekti birgə inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər

    Maliyyə
    07:00

    Polşa Senatı əcnəbilərin yaşaması və ukraynalılara yardım haqqında qanunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:51

    Livanda narkobaronlardan 64 milyon "Kaptagon" tableti ələ keçirilib

    Digər ölkələr
    06:50

    Suriyanın xarici işlər naziri sanksiyaların ləğvi üçün Vaşinqtona gedir

    Digər ölkələr
    06:25

    Kanada hakimiyyəti ölkədəki Ukrayna vətəndaşlarına qarşı tələblər irəli sürüb

    Digər ölkələr
    05:45

    Polşada "F-16"nın atdığı raket yaşayış binasına dəyib

    Digər ölkələr
    05:13

    Senatorlar Uoltsun ABŞ-nin BMT-dəki nümayəndəsi olmasına qarşı çıxmayıblar

    Digər ölkələr
    04:36

    Venesuela ABŞ ilə gərginlik fonunda Karib hövzəsində hərbi təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:04

    Britaniya və ABŞ 380 milyard dollarlıq birgə investisiyalar haqqında razılığa gəliblər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti