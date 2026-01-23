İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Jan-Noel Barro: Fransada Ukraynanın enerji sektorundakı vəziyyətlə bağlı G7 ölkələrinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:05
    Jan-Noel Barro: Fransada Ukraynanın enerji sektorundakı vəziyyətlə bağlı G7 ölkələrinin görüşü keçiriləcək

    Fransada bu gün G7, Şimali Avropa və Baltik ölkələrinin nazirlərinin Ukraynada enerji sektorundakı vəziyyətə həsr olunmuş görüşü keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro BFMTV telekanalının efirində bildirib.

    "Mən bu gün G7, Şimali Avropa və Baltik ölkələrinin qatılacağı görüşə sədrlik edəcəyəm. Görüş Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin elan etdiyi enerji sektorundakı fövqəladə vəziyyətin müzakirəsinə həsr olunub. Bununla əlaqədar Fransa Ukraynaya 100-ə yaxın generator tədarük edəcəyini elan edəcək", - o deyib.

    Fransa Ukrayna G7 ölkələri
