    Барро: Во Франции пройдет встреча G7 по ситуации в Украине в сфере энергетики

    • 23 января, 2026
    • 13:45
    Барро: Во Франции пройдет встреча G7 по ситуации в Украине в сфере энергетики

    Франция проведет в пятницу встречу министров стран G7, Северной Европы и Балтии для обсуждения ситуации в Украине в сфере энергетики.

    Как передает Report, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Сегодня днем я буду председательствовать на встрече, в которой примут участие страны G7, а также страны Северной Европы и Балтии, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским. По этому случаю Франция объявит, что поставит Украине эквивалент 13 мегаватт энергии, около сотни генераторов", - сказал он.

    Лента новостей