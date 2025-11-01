İsveçrədə Ukrayna qaçqınları üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minib
Digər ölkələr
- 01 noyabr, 2025
- 05:37
İsveçrədə noyabrın 1-də Ukraynanın qərbi vilayətlərindən olan qaçqınlar üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsveçrənin Miqrasiya üzrə Dövlət Katibliyinin (SEM) saytında məlumat verilib.
Agentlik S statusunun qorunması üçün hər bir müraciəti daha diqqətlə araşdıracaq.
"SEM hər bir müraciəti ayrıca nəzərdən keçirməyə davam edir. Əgər SEM, şəxsin geri qayıtmasının əsaslı hesab edildiyi regiondan gəldiyi üçün qorunma üçün müraciəti rədd etsə, deportasiya qərarı veriləcək", - açıqlamada deyilir.
Volınsk, Roven, Lvov, Ternopol, Zakarpatye, İvano-Frankivsk və Çernoviçk vilayətləri təhlükəsiz regionlar kimi təyin edilib.
Son xəbərlər
06:21
Argentinaya yeni Baş naziri təyin olunubDigər ölkələr
05:37
İsveçrədə Ukrayna qaçqınları üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minibDigər ölkələr
05:16
Husilər BMT əməkdaşlarını İsraillə əlaqələrə görə mühakimə edəcəklərDigər ölkələr
04:49
Tramp şatdaun dövründə ərzaq talonlarının maliyyələşdirilməsini təmin etmək niyyətindədirDigər ölkələr
04:09
ABŞ gəmiləri Venesuelaya zərbə məsafəsi qədər yaxınlaşıbDigər ölkələr
03:46
Berlin aeroportunun işi drona görə müvəqqəti dayanıbDigər ölkələr
03:18
Rubio ABŞ-nin Venesuelaya hücum hazırlıqları ilə bağlı xəbərləri təkzib edibDigər ölkələr
02:53
Trinidad və Tobaqo Ordusu yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
02:21