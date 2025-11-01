İsveçrədə Ukrayna qaçqınları üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 05:37
    İsveçrədə noyabrın 1-də Ukraynanın qərbi vilayətlərindən olan qaçqınlar üçün sığınacaq məhdudiyyətləri qüvvəyə minib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsveçrənin Miqrasiya üzrə Dövlət Katibliyinin (SEM) saytında məlumat verilib.

    Agentlik S statusunun qorunması üçün hər bir müraciəti daha diqqətlə araşdıracaq.

    "SEM hər bir müraciəti ayrıca nəzərdən keçirməyə davam edir. Əgər SEM, şəxsin geri qayıtmasının əsaslı hesab edildiyi regiondan gəldiyi üçün qorunma üçün müraciəti rədd etsə, deportasiya qərarı veriləcək", - açıqlamada deyilir.

    Volınsk, Roven, Lvov, Ternopol, Zakarpatye, İvano-Frankivsk və Çernoviçk vilayətləri təhlükəsiz regionlar kimi təyin edilib.

    İsveçrə Ukraynalı qaçqınlar deportasiya
    В Швейцарии вступили в силу ограничения на получение убежища украинскими беженцами

