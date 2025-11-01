В Швейцарии вступили в силу ограничения на получение убежища украинскими беженцами

В Швейцарии 1 ноября вступили в силу ограничения на предоставление убежища беженцам из западных областей Украины.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Государственного секретариате Швейцарии по миграции (SEM).

Ведомство будет пристальнее рассматривать в отдельности каждую заявку на предоставление защитного статуса S.

"SEM продолжит рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке. Если SEM отклонит ходатайство о предоставлении защиты по причине того, что лицо прибыло из региона, возвращение в который считается обоснованным, будет вынесено распоряжение о высылке", – говорится в заявлении.

К безопасным регионам отнесли Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.