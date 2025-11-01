В Швейцарии вступили в силу ограничения на получение убежища украинскими беженцами
Другие страны
- 01 ноября, 2025
- 04:36
В Швейцарии 1 ноября вступили в силу ограничения на предоставление убежища беженцам из западных областей Украины.
Как передает Report, об этом говорится на сайте Государственного секретариате Швейцарии по миграции (SEM).
Ведомство будет пристальнее рассматривать в отдельности каждую заявку на предоставление защитного статуса S.
"SEM продолжит рассматривать каждое заявление в индивидуальном порядке. Если SEM отклонит ходатайство о предоставлении защиты по причине того, что лицо прибыло из региона, возвращение в который считается обоснованным, будет вынесено распоряжение о высылке", – говорится в заявлении.
К безопасным регионам отнесли Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области.
Последние новости
04:36
В Швейцарии вступили в силу ограничения на получение убежища украинскими беженцамиДругие страны
04:21
Трамп намерен добиться финансирования талонов на питание в период шатдаунаДругие страны
03:57
Хуситы намерены судить сотрудников ООН за связи с ИзраилемДругие страны
03:18
СМИ: Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удараДругие страны
02:44
DPA: Работа аэропорта Берлина временно нарушена из-за дронаДругие страны
02:09
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие фестиваля ART WeekendKультурная политика
01:53
Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участиемКомандные
01:20
Рубио опроверг сообщение о подготовке США к ударам по ВенесуэлеДругие страны
00:48