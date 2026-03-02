İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İsrailin Beyruta zərbələri nəticəsində 10 nəfər ölüb

    • 02 mart, 2026
    • 09:52
    İsrailin Beyruta zərbələri nəticəsində 10 nəfər ölüb

    İsrailin Beyrutun (Livan) cənub ətraf ərazilərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində ən azı 10 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hücum nəticəsində "Hizbullah"ın parlament fraksiyasının sədri Məhəmməd Raad həlak olub.

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек
    Israeli strikes kill 10 in Beirut

