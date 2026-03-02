İsrailin Beyruta zərbələri nəticəsində 10 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 09:52
İsrailin Beyrutun (Livan) cənub ətraf ərazilərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində ən azı 10 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Hadath" telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hücum nəticəsində "Hizbullah"ın parlament fraksiyasının sədri Məhəmməd Raad həlak olub.
Son xəbərlər
10:18
Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıbİnfrastruktur
10:17
Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:10
İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölübDigər ölkələr
10:10
Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcəkMədəniyyət siyasəti
10:08
Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:07
"Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıbFutbol
10:04
ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıbİnfrastruktur
10:01
Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
09:59