В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 09:48
По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильских ударов по южным пригородам Бейрута (Ливан).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Также сообщается, что в результате атаки погиб председатель парламентской фракции "Хезболлах" Мухаммед Раад.
