В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильских ударов по южным пригородам Бейрута (Ливан).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Также сообщается, что в результате атаки погиб председатель парламентской фракции "Хезболлах" Мухаммед Раад.