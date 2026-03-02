В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 09:48
    По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильских ударов по южным пригородам Бейрута (Ливан).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

    Также сообщается, что в результате атаки погиб председатель парламентской фракции "Хезболлах" Мухаммед Раад.

