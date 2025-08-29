İsrail Qəzzanı "təhlükəli hərbi əməliyyatlar zonası" elan edib
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 13:01
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) bu gün saat 10:00-dan etibarən lokal və müvəqqəti taktiki atəşkəsin təhlükəli hərbi əməliyyatlar zonası kimi müəyyən edilmiş Qəzza şəhərinə şamil edilməyəcəyini bildirib.
"Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə IDF-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bəyanatda qeyd olunub ki, İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında humanitar səylərə dəstəyi davam etdirməklə yanaşı, bu bölgədə terror təşkilatlarına qarşı hücum əməliyyatları keçirəcəklər.
