    İsrail Qəzzanı "təhlükəli hərbi əməliyyatlar zonası" elan edib

    Digər ölkələr
    • 29 avqust, 2025
    • 13:01
    İsrail Qəzzanı təhlükəli hərbi əməliyyatlar zonası elan edib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) bu gün saat 10:00-dan etibarən lokal və müvəqqəti taktiki atəşkəsin təhlükəli hərbi əməliyyatlar zonası kimi müəyyən edilmiş Qəzza şəhərinə şamil edilməyəcəyini bildirib.

    "Report" İsrail mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə IDF-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bəyanatda qeyd olunub ki, İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında humanitar səylərə dəstəyi davam etdirməklə yanaşı, bu bölgədə terror təşkilatlarına qarşı hücum əməliyyatları keçirəcəklər.

    IDF   Qəzza zolağı   atəşkəs   İsrail  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Израиль включил город Газа в "опасную зону боевых действий"

