    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    • 27 noyabr, 2025
    • 18:33
    İsrail Cənubi Livanda Hizbullahın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Cənubi Livanın bir neçə rayonunda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə IDF-nin bəyanatında deyilir.

    Məlumata görə, zərbələr terror qruplaşmasına məxsus raket qurğuları, silah anbarları və hərbi obyektlərə endirilib.

    "Bu ərazilərdə "Hizbullah"ın fəaliyyəti və infrastrukturunun mövcudluğu İsraillə Livan arasında əldə olunmuş razılaşmaların pozulması deməkdir", - məlumatda bildirilib.

    İsrail "Hizbullah" Livan
    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

