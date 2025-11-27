ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в нескольких районах Южного Ливана.

Как передает Report об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Согласно информации, удары были нанесены по пусковым установкам ракет, складам оружия и военным объектам, принадлежащим террористической группировке.

"Наличие инфраструктуры и деятельность радикальной организации "Хезболла" на этих территориях представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", - добавляют военные.