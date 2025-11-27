ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 18:08
Армия обороны Израиля подтвердила нанесение серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в нескольких районах Южного Ливана.
Как передает Report об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Согласно информации, удары были нанесены по пусковым установкам ракет, складам оружия и военным объектам, принадлежащим террористической группировке.
"Наличие инфраструктуры и деятельность радикальной организации "Хезболла" на этих территориях представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", - добавляют военные.
Последние новости
18:30
Фото
Делегация Белградского университета обороны посетила АзербайджанАрмия
18:30
В Азербайджане изменен порядок регулирования цен на лекарстваЗдоровье
18:25
Путин назвал ключевые вопросы на будущих переговорах с СШАДругие страны
18:17
Фото
Завершился первый день медиа-форума ОТГ в БакуМедиа
18:16
Казахстан и Австрия договорились о сотрудничестве в сфере интермодальных перевозок по ТМТМВ регионе
18:08
ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном ЛиванеДругие страны
18:07
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute ItaliaВнешняя политика
17:46
Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войскДругие страны
17:45