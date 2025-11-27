Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 18:08
    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам Хезболлы в Южном Ливане

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение серии авиаударов по объектам "Хезболлы" в нескольких районах Южного Ливана.

    Как передает Report об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    Согласно информации, удары были нанесены по пусковым установкам ракет, складам оружия и военным объектам, принадлежащим террористической группировке.

    "Наличие инфраструктуры и деятельность радикальной организации "Хезболла" на этих территориях представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", - добавляют военные.

    İsrail Cənubi Livanda "Hizbullah"ın obyektlərinə silsilə zərbələr endirib

