İspaniya hakimiyyəti meşə yanğınlarını son illərin ən böyük ekoloji fəlakəti adlandırıb

27 avqust 2025 00:00
İspaniya hökuməti avqust ayında ölkəni bürümüş meşə yanğınlarını son illərin ən böyük ekoloji fəlakətlərindən biri kimi qiymətləndirib.

"Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu daxili işlər naziri Fernando Qrande-Marlaska Nazirlər Kabinetinin həftəlik iclasının yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.

Bu ay İspaniyada baş verən yanğınlar 350 min hektardan çox meşə sahəsini məhv edib, 4 nəfərin həyatına son qoyub və minlərlə sakini müvəqqəti olaraq evlərini tərk etməyə məcbur edib.

“Aydındır ki, biz son illər ən böyük ekoloji fəlakətlərdən biri ilə üzləşmişik”, - o deyib.

Rus versiyası Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет

