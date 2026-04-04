    İraqın cənubunda dronla xarici neft şirkətlərinin anbarlarına hücum edilib

    • 04 aprel, 2026
    • 09:47
    İraqın cənubunda pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum nəticəsində xarici neft şirkətlərinə məxsus anbarlarda yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələr "Reuters" agentliyinə bildirib.

    Məlumata görə, yanğının baş verməsinə dron hücumu səbəb olub.

    Hadisənin digər təfərrüatları, eləcə də mümkün yaralılar barədə məlumatlar hazırda yoxdur.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İraq ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Pilotsuz uçuş aparatı (PUA)
    На юге Ирака дрон атаковал склады иностранных нефтяных компаний
    Fire reported at foreign oil companies' storage facilities in Iraq after drone strike

