    На юге Ирака дрон атаковал склады иностранных нефтяных компаний

    На юге Ирака в результате атаки беспилотника вспыхнул пожар на складах, принадлежащих иностранным нефтяным компаниям.

    Как передает Report, об этом сообщили источники агентству Reuters.

    По их данным, причиной возгорания стала атака дрона.

    Другие подробности инцидента, а также информация о возможных пострадавших на данный момент не уточняются.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    İraqın cənubunda dronla xarici neft şirkətlərinin anbarlarına hücum edilib
    Fire reported at foreign oil companies' storage facilities in Iraq after drone strike

