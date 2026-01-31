KİV: Bəndər-Abbasda baş verən partlayış SEPAH-ın HDQ komandanına sui-qəsd cəhdi deyil - YENİLƏNİB

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 31 yanvar, 2026
    • 17:19
    Bu gün İranın Bəndər-Abbas şəhərində qeydə alınan partlayışın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) komandanı, kontr-admiral Əlirza Təngsiriyə qarşı sui-qəsd cəhdi zamanı baş verməsi barədə məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

    Agentlik bildirib ki, Bəndər-Abbasda partlayışdan sonra sosial şəbəkələrdə guya Ə.Təngsirinin sui-qəsd hədəfinə çevrilməsi barədə xəbərlər yayılmağa başlayıb: "Məlumatlı mənbəmiz Bəndər-Abbasda baş verən hadisə nəticəsində Əlirza Təngsirinin öldürülməsi barədə şayiələri təkzib edib".

    İranın Fars körfəzi sahilində yerləşən Bəndər-Abbas şəhərində çoxmərtəbəli binada partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, partlayış səkkizmərtəbəli binada baş verib. Nəticədə iki mərtəbə, bir neçə nəqliyyat vasitəsi və mağazalar dağılıb.

    Hadisə yerinə xilasetmə və yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilib.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

