İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 12:51
İran və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) gələcək əməkdaşlığı müzakirə edir, agentlik bunun üçün yeni sistemin yaradılmasının zəruriliyi ilə razılaşır.
"Report" IRNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib.
"Hazırda agentliklə əməkdaşlığımızın necə və hansı çərçivələrdə davam etməli olması barədə danışıqlar aparırıq. Bundan əlavə, AEBA yeni şəraitin əməkdaşlığımız üçün yeni çərçivələr tələb etdiyini etiraf edib", - nazir qeyd edib.
