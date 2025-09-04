Аббас Арагчи: В МАГАТЭ признают необходимость изменения условий сотрудничества с Ираном
- 04 сентября, 2025
- 12:40
Иран и МАГАТЭ обсуждают будущее сотрудничества, в агентстве согласны, что для этого необходимо создать новую систему.
Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Сейчас мы проводим переговоры о том, как и в каких рамках наше сотрудничество с агентством (МАГАТЭ - ред.) должно продолжаться. Более того, агентство признало, что новые обстоятельства требуют новых рамок для нашего сотрудничества", - отметил глава МИД.
