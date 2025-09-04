Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Аббас Арагчи: В МАГАТЭ признают необходимость изменения условий сотрудничества с Ираном

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 12:40
    Аббас Арагчи: В МАГАТЭ признают необходимость изменения условий сотрудничества с Ираном

    Иран и МАГАТЭ обсуждают будущее сотрудничества, в агентстве согласны, что для этого необходимо создать новую систему.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    "Сейчас мы проводим переговоры о том, как и в каких рамках наше сотрудничество с агентством (МАГАТЭ - ред.) должно продолжаться. Более того, агентство признало, что новые обстоятельства требуют новых рамок для нашего сотрудничества", - отметил глава МИД.

    Аббас Арагчи Иран МАГАТЭ
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir
    Английская версия Английская версия
    Iran, IAEA discuss new framework for future cooperation

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей