İndoneziyada baş verən zəlzələdə 30-a yaxın insan xəsarət alıb

17 avqust 2025 12:38
İndoneziyanın mərkəzi Sulavesi adasında bazar günü səhər saatlarında baş verən 6,0 bal gücündə zəlzələ nəticəsində onlarla insan xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Azaldılması Agentliyi bildirib.

Agentliyin açıqlamasında 29 nəfərin yaralandığı, ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, İndoneziya Yer qabığının müxtəlif təbəqələrinin bir-birinə toxunduğu və çoxlu sayda zəlzələlərə səbəb olduğu yüksək seysmik aktivlik zonası olan Sakit Okean Halqası adlanan ərazidə yerləşir.

Rus versiyası В Индонезии десятки людей пострадали в результате землетрясения
İngilis versiyası 6.0-magnitude quake hits Indonesia's Central Sulawesi, injures 29

