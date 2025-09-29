İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Husilər İsrail paytaxtına balistik raketlə zərbə endiriblər

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:35
    Husilər İsrail paytaxtına balistik raketlə zərbə endiriblər

    Yəmənin "Ənsar Allah" qruplaşmasından olan husilər Təl-Əvivdə bir neçə hədəfə hipersəsli balistik raketlə zərbə endiriblər.

    "Report" "Al Masirah" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yəhya Saria bildirib.

    "Yəmən silahlı qüvvələri Təl-Əvivdə bir neçə mühüm hədəfə hücum etmək üçün "Fələstin-2" hipersəsli balistik raketdən istifadə edərək hərbi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat məqsədilərinə uğurla nail olunub", - husilərin nümayəndəsi deyib.

    Yəmən Husilər Təl-Əviv Ballistik raket
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Тель-Авиву

