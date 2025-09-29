Husilər İsrail paytaxtına balistik raketlə zərbə endiriblər
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 12:35
Yəmənin "Ənsar Allah" qruplaşmasından olan husilər Təl-Əvivdə bir neçə hədəfə hipersəsli balistik raketlə zərbə endiriblər.
"Report" "Al Masirah" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın hərbi nümayəndəsi Yəhya Saria bildirib.
"Yəmən silahlı qüvvələri Təl-Əvivdə bir neçə mühüm hədəfə hücum etmək üçün "Fələstin-2" hipersəsli balistik raketdən istifadə edərək hərbi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat məqsədilərinə uğurla nail olunub", - husilərin nümayəndəsi deyib.
