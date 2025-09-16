Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb
- 16 sentyabr, 2025
- 19:54
Hindistan və ABŞ-dən olan müzakirəçilər ikitərəfli ticarət sazişinin bağlanması üçün səyləri artırmaq barədə razılığa gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın Ticarət və Sənaye Nazirliyi Amerika nümayəndə heyətinin ölkəyə səfərinin yekunları üzrə məlumat yayıb.
"Danışıqlar müsbət və perspektivli olub və Hindistan və ABŞ arasında ikitərəfli ticarətin davamlı əhəmiyyətini dərk edərək ticarət sazişinin müxtəlif aspektlərini əhatə edib. Mümkün qədər tez bir zamanda qarşılıqlı faydalı ticarət sazişinin bağlanması üçün səylərin artırılması qərara alınıb", - məlumatda deyilir.
Qeyd olunur ki, Hindistan-ABŞ ikitərəfli ticarət sazişi üzrə baş müzakirəçi Brendan Linçin rəhbərlik etdiyi ABŞ Ticarət Nümayəndəliyi Ofisinin rəsmilərindən ibarət qrup Hindistana səfər edib.
Yenilənmiş ticarət danışıqları ABŞ-nin Rusiya neftinin alışına görə avqust ayında Hindistana tarifləri artırmasından sonra ilk danışıqlardır.
Avqustun 6-da ABŞ Hindistana Rusiyadan neft və neft məhsullarının alınmasına görə əlavə 25 % rüsum tətbiq edib. Avqustun sonunda ABŞ-nin Hindistan mal və xidmətlərinə tətbiq etdiyi tariflər 50 %-ə qədər artırılıb. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi bu addımları ədalətsiz adlandırıb.