Индия и США договорились активизировать усилия по торговому соглашению
- 16 сентября, 2025
- 19:20
Переговорщики Индии и США договорились активизировать усилия по заключению двустороннего торгового соглашения.
Как передает Report, об этом сообщило индийское Министерство торговли и промышленности по итогам визита американской делегации в республику.
"Переговоры носили позитивный и перспективный характер и охватывали различные аспекты торгового соглашения, признается непреходящая важность двусторонней торговли между Индией и США. Было принято решение активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения", - сказано в сообщении.
Согласно информации, Индию посетила группа должностных лиц из офиса торгового представителя США во главе с главным переговорщиком по двустороннему торговому соглашению между Индией и США Брендэном Линчем.
"Они провели переговоры с представителями Министерства торговли во главе со специальным секретарем ведомства по вопросам торговых отношений между Индией и США, в том числе по двустороннему торговому соглашению между странами", - отметило ведомство.
Возобновившиеся переговоры о торговле стали первыми после увеличения в августе американских пошлин в отношении Индии из-за ее закупок российской нефти.
США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.