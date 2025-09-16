Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Индия и США договорились активизировать усилия по торговому соглашению

    Переговорщики Индии и США договорились активизировать усилия по заключению двустороннего торгового соглашения.

    Как передает Report, об этом сообщило индийское Министерство торговли и промышленности по итогам визита американской делегации в республику.

    "Переговоры носили позитивный и перспективный характер и охватывали различные аспекты торгового соглашения, признается непреходящая важность двусторонней торговли между Индией и США. Было принято решение активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения", - сказано в сообщении.

    Согласно информации, Индию посетила группа должностных лиц из офиса торгового представителя США во главе с главным переговорщиком по двустороннему торговому соглашению между Индией и США Брендэном Линчем.

    "Они провели переговоры с представителями Министерства торговли во главе со специальным секретарем ведомства по вопросам торговых отношений между Индией и США, в том числе по двустороннему торговому соглашению между странами", - отметило ведомство.

    Возобновившиеся переговоры о торговле стали первыми после увеличения в августе американских пошлин в отношении Индии из-за ее закупок российской нефти.

    США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.

    Hindistan və ABŞ ticarət sazişi üzrə səyləri artırmağa razılaşıb

    Лента новостей